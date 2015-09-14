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В Лидском районе перевернулся автопоезд с трубами, 29-летний водитель погиб

14 сентября 2015 12:54
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Новости Беларуси. Страшная авария в районе деревни Бильтовцы произошла в четвертом часу ночи в воскресенье. Грузовой автомобиль МАН, зарегистрированный в России, двигался по своей полосе. В какой-то момент ему навстречу выехал легковой автомобиль БМВ. 

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:  
По предварительной информации водитель легкового автомобиля отвлекся от управления и на прямом участке выехал на встречную полосу. После столкновения груженый металлическими трубами автопоезд в левом кювете опрокинулся и стал колесами вверх.

В Лидском районе перевернулся автопоезд с трубами, 29-летний водитель погиб-1

Водитель грузовика скончался на месте.

Как позже пояснил сотрудникам ГАИ водитель легкового автомобиля, в какой-то момент он за чем-то потянулся, отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения. 

# Авария в Гродненской области # авто

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