В Лидском районе перевернулся автопоезд с трубами, 29-летний водитель погиб

Новости Беларуси. Страшная авария в районе деревни Бильтовцы произошла в четвертом часу ночи в воскресенье. Грузовой автомобиль МАН, зарегистрированный в России, двигался по своей полосе. В какой-то момент ему навстречу выехал легковой автомобиль БМВ.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

По предварительной информации водитель легкового автомобиля отвлекся от управления и на прямом участке выехал на встречную полосу. После столкновения груженый металлическими трубами автопоезд в левом кювете опрокинулся и стал колесами вверх.