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Международный автопробег, посвященный 95-летию создания службы уголовного розыска, 6 сентября прибыл в Минск

06 сентября 2013 10:48
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Новости Беларуси. Международный автопробег, посвященный 95-летию создания службы уголовного розыска, 6 сентября прибыл в Минск. Оперативные сотрудники России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Украины стартовали в Москве 26 августа. Уже позади украинские Харьков и Киев, белорусские Гомель, Бобруйск, Кобрин.

6 сентября последний день автомобильного марафона. В Минске участники автопробега посетили знаковые места, почтили память погибших товарищей. А уже вечером  колонна прибудет в российскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Захарчук, начальник Главного управления уголовного розыска МВД Республики Беларусь:
Этот автопробег этой делегации – это еще один раз подкрепление взаимодействия возрождения всех принципов, взаимодействия сотрудника уголовного розыска Беларуси, Украины, России.

Алексей Дарков, председатель правления межрегиональной общественной организации ветеранов оперативных служб «Честь»:
С радостью хочу отметить, что в Беларуси все очень хорошо соблюдается и у вас очень хорошая погода в этой службе.

# Международное сотрудничество # авто # Фестиваль # Владимир Захарчук

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