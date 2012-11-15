«Мерседес» врезался в автобус на проспекте Жукова в Минске. При ударе водитель иномарки зубами сломал руль

Новости Беларуси. «Мерседес» врезался в рейсовый автобус на проспекте Жукова. Удар был такой силы, что водитель иномарки ударился зубами о руль и сломал его. Как рассказали инспекторы, из-за травмы челюсти мужчина даже не смог толком объяснить, что случилось. Удалось только понять, что ехал он издалека и очень устал, возможно, уснул за рулем.

Водителя «Мерседеса» доставили в больницу. Кроме того, пострадала женщина-пассажир автобуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все подробности случившегося предстоит выяснить специалистам.