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«Мерседес» врезался в автобус на проспекте Жукова в Минске. При ударе водитель иномарки зубами сломал руль

15 ноября 2012 18:05
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Новости Беларуси. «Мерседес» врезался в рейсовый автобус на проспекте Жукова. Удар был такой силы, что водитель иномарки ударился зубами о руль и сломал его. Как рассказали инспекторы, из-за травмы челюсти мужчина даже не смог толком объяснить, что случилось. Удалось только понять, что ехал он издалека и очень устал, возможно, уснул за рулем.

Водителя «Мерседеса» доставили в больницу. Кроме того, пострадала женщина-пассажир автобуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все подробности случившегося предстоит выяснить специалистам.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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