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Мать и 3-летний ребенок погибли в результате ДТП в Волковысском районе

07 ноября 2015 10:45
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Новости Беларуси. В Волковысском районе произошли сразу две аварии со смертельным исходом. В первом случае  микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. 24-летняя девушка, которая управляла легковушкой, и ее трехлетний сын погибли на месте. Водитель и пассажир микроавтобусы с переломами  доставлены в больницу. Причины аварии устанавливаются.

В столкновении маршрутки и мотоблока погибли три человека, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Микроавтобус двигался по маршруту «Солигорск – Гродно». В его салоне находились 12 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:
Назначен ряд экспертных исследований, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Правовая оценка действиям участникам дорожно-транспортного происшествия будет дана по итогам расследования.  

# Аварии # Авария в Гродненской области # авто # Фотофакт # Сергей Кабакович

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