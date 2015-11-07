Мать и 3-летний ребенок погибли в результате ДТП в Волковысском районе

Новости Беларуси. В Волковысском районе произошли сразу две аварии со смертельным исходом. В первом случае микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. 24-летняя девушка, которая управляла легковушкой, и ее трехлетний сын погибли на месте. Водитель и пассажир микроавтобусы с переломами доставлены в больницу. Причины аварии устанавливаются.

В столкновении маршрутки и мотоблока погибли три человека, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Микроавтобус двигался по маршруту «Солигорск – Гродно». В его салоне находились 12 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Назначен ряд экспертных исследований, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Правовая оценка действиям участникам дорожно-транспортного происшествия будет дана по итогам расследования.