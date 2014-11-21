Легковой автомобиль столкнулся с фурой в Толичинском районе: 2 человека погибли

Новости Беларуси. В Беларусь пришла климатическая зима. Синоптики вновь обещают мокрый снег с дождем. На дорогах – гололедица. Такой характер погоды соответствует «оранжевому» уровню опасности.

К тому же продолжает понижаться температура. В начале следующей недели днем термометр покажет до минус пяти.

Первый снег ожидаемо привел к увеличению числа аварий на дорогах страны. Так, в результате ДТП в Толочинском районе погибли два человека: пассажиры легкового авто, которое столкнулось с фурой. Их тела с помощью специнструмента извлекали спасатели. Водитель грузовика доставлен в больницу.

Из-за опасных метеоусловий в некоторых регионах введен специальный план «Погода». ГАИ на выходных будет работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Мы советуем водителям быть внимательными, в первую очередь, при маневрировании, соблюдать дистанцию. И, конечно, нужно переобуть свои автомобили на зимние шины. Пока что это носит рекомендательный характер, но уже с 16 января, в связи с изменением в законодательстве, мы будем таких водителей, которые не переобули свои автомобили с летних на зимние шины, привлекать к административной ответственности.