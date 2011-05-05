В Минске Mercedes Brabus рухнул с 5-го этажа паркинга

Девушка пыталась припарковать «Мерседес-Брабус» на пятом этаже многоуровневой стоянки и, по версии госавтоинспекторов, перепутала педали газа и тормоза.

Пробив металлическое заграждение, машина пролетела 11 метров вниз и упала на крышу второго уровня. Работники парковки оперативно пришли на помощь: перевернули авто и помогли выбраться горе-водителю. С травмами различной степени тяжести девушка доставлена в ближайшую больницу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мария Дьякова, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Советского района:

ДТП произошло около 12.40. «Мерседес», пробив заборное ограждение, упал с 5-го этажа паркинга, находящегося возле Комаровского рынка. Девушка-водитель, находящаяся за рулем автомобиля, доставлена в больницу скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «Перелом челюсти и черепно-мозговая травма».