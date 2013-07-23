Крупная авария в Таиланде унесла жизни 19 человек

Новости Таиланда. Крупное ДТП в Таиланде унесло жизни 19 человек. Несколько десятков человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Авария произошла рано утром в центральной части страны. Двухэтажный междугородний автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель трейлера. Он уснул за рулем, вылетел на встречную полосу и протаранил автобус. Виновник аварии выжил. Он задержан и даёт показания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.