Корреспонденты СТВ оценили реальную стоимость бюджетных авто из России

Новости Беларуси. Непростое положение российского рубля по отношению к доллару будоражит умы и кошельки потенциальных покупателей из Беларуси. Однако цены на авто в России только фактически ниже. Не редкость случаи с машинами-двойниками и поддельными документами. Можно ли сыграть на разнице курсов и по правилам купить авто в России?

Сейчас Артур знает всю биографию своего горе-авто. Но когда покупал машину, даже и не думал, что в этой истории не все так чисто, как рассказывают продавцы. Объявление о продаже заветной иномарки нашел на российском автомобильном сайте. Созвонился с продавцами и буквально на следующий день, взяв все свои накопления и одолжив недостающую сумму у знакомого, рванул в Москву.

Артур:

При постановке на учет возникли проблемы. Сказали то, что эта машина двойняшка. Это значит, что такая же машина существует в Москве.

О существовании точной копии своего автомобиля Артур узнал только в ГАИ, когда ставил машину на учет. Оказалось, что авто-двойник колесит по просторам Российской Федерации, а машина Артура несколько месяцев как в розыске. Как сложится ее дальнейшая судьба, решать суду.

Артур:

Машина в данный момент находится у меня. Но я не знаю, что будет дальше. Либо ее изымут, либо напишут только на разбор. Потерял денежку, зато купил дешевую машину.

Ирина Ромбальская:

Я уже даже забронировала билеты, чтобы приехать за определенной машиной. Мне рассказывали, что она есть.

Но сделка не состоялась. Ирина так и не смогла понять, какая машина в итоге ждет ее в Москве. Каждый день российские продавцы выдвигали новые условия и предлагали бесконечные варианты комплектации. При этом дилеры были готовы выполнить любой каприз за деньги покупателя.

Ирина Ромбальская:

Я звонила в официальный дилерский центр в Минске и спрашивала: у вас есть машина в такой комплектации, как мне там обещают, по такой цене. Они говорят, что, в принципе, таких комплектаций не бывает. В итоге я купила машину здесь у официального дилера.

Раскрутить неопытного покупателя на деньги мошенники могут разными способами. Но многие схемы – это уже классика жанра. В основном они просты в исполнении и рассчитаны на элементарную невнимательность.

Дмитрий Мироненко, оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела криминальной милиции Минского РОВД:

В договоре оказывается 8 тысяч долларов — это сумма предоплаты, полная стоимость в 3 раза дороже. Если договор подписан, то уже гражданин теряет эти 8 тысяч по истечении 2 часов, если не предоставляет полную оплату. Либо приходится брать машину, которая полный хлам. Если машина на транзитных номерах, то в 90% случаях будут поддельные документы.

Подобных материалов – десятки. И во многих случаях дело приходится спустить на тормоза. При этом в основном в зоне риска авто бизнес-класса, с которыми владельцам, возможно, придется попрощаться навсегда.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

В уголовном кодексе республики сегодня проводится проверка по 110 машинам, которые в октябре-ноябре были пригнаны из Российской Федерации и имели криминальную составляющую. Все без исключения машины у владельцев будут изъяты до окончания проверки. Не факт, что владелец получит назад свою машину.

Чтобы не остаться у разбитого корыта или вовсе без него, специалисты советуют узнавать историю машины до ее покупки, не вносить залог, внимательно читать договор и не поддаваться на уговоры настойчивых продавцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.