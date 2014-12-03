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Сразу пять автомобилей столкнулись на улице Радиальной в Минске

03 декабря 2014 17:31
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Новости Беларуси. Днем на улице Радиальной столкнулись сразу пять автомобилей. По словам водителя фуры, который и запустил цепную реакцию, нажать на педаль тормоза его вынудила машина, которая двигалась впереди.

Маневр не удался: прицеп большегруза занесло и он перегородил проезжую часть. В результате разъехаться не смогли еще четыре авто. К счастью, никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участники ДТП:
Выехал передо мной с первого ряда микроавтобус, буквально проехал метров 150-200 и резко по тормозам. Я вижу, что сейчас врежусь в него. Я ухожу влево, никого там не было. Увернулся, чтобы не ударить кабиной, меня развернуло.

Я ехал по своему ряду, и тут передо мной длинномер выруливает и «зарезает» полностью.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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