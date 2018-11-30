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Какие шины можно использовать зимой? Показываем маркировки

30 ноября 2018 13:11
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С 26 ноября по 6 декабря в нашей стране проходит республиканская профилактическая акция по профилактике ДТП в зимний период. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют готовность белорусских водителей к зиме. Как понять, что ваш автомобиль соответствует всем нормам?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель УГАИ МВД Республики Беларусь – Станислав Соловей.

«На скорости 5-10 км/ч резко затормозить. Сам так делаю». И ещё 3 совета сотрудника ГАИ, как настроиться на езду зимой

Есть такое понятие «всесезонка». Белорусские водители могут ездить на такой резине?

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Республики Беларусь:
Так называемая всесезонка, в принципе, соответствует требованиям. В ПДД прописано, что такое зимние шины, которые можно использовать три зимних месяца. Это шины с одной из трёх маркировок. Первая это гора с тремя пиками и снежинкой внутри.

Какие шины можно использовать зимой? Показываем маркировки-1

Вторая, если есть буквы М + S, между ними могут быть различные знаки.

Какие шины можно использовать зимой? Показываем маркировки-4

И третья, когда написано «All seasons». Это значит, что один из трёх видов шин можно использовать, как зимние.

Какие шины можно использовать зимой? Показываем маркировки-7

Какие шины можно использовать зимой? Показываем маркировки-9

# ГАИ # авто # Станислав Соловей # Фотофакт # Автомобили

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