Какие шины можно использовать зимой? Показываем маркировки

С 26 ноября по 6 декабря в нашей стране проходит республиканская профилактическая акция по профилактике ДТП в зимний период. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют готовность белорусских водителей к зиме. Как понять, что ваш автомобиль соответствует всем нормам?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель УГАИ МВД Республики Беларусь – Станислав Соловей.

«На скорости 5-10 км/ч резко затормозить. Сам так делаю». И ещё 3 совета сотрудника ГАИ, как настроиться на езду зимой

Есть такое понятие «всесезонка». Белорусские водители могут ездить на такой резине?

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Республики Беларусь:

Так называемая всесезонка, в принципе, соответствует требованиям. В ПДД прописано, что такое зимние шины, которые можно использовать три зимних месяца. Это шины с одной из трёх маркировок. Первая – это гора с тремя пиками и снежинкой внутри.