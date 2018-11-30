С 26 ноября по 6 декабря в нашей стране проходит республиканская профилактическая акция по профилактике ДТП в зимний период. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют готовность белорусских водителей к зиме. Как понять, что ваш автомобиль соответствует всем нормам?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель УГАИ МВД Республики Беларусь – Станислав Соловей.

«На скорости 5-10 км/ч резко затормозить. Сам так делаю». И ещё 3 совета сотрудника ГАИ, как настроиться на езду зимой

Почему опасно ездить зимой на летних шинах, а летом – на зимних?

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Республики Беларусь:

Эксперты говорят о том, что зимние шины нужно использовать при температуре +8 и ниже. Если температура +3 градуса и автомобиль ездит на летних шинах, то летние шины деревенеют, и, соответственно, в этой ситуации зимние шины ведут себя гораздо лучше. И другая ситуация, когда очень жарко и на автомобиле стоят зимние шины, например, +30, раскалённая проезжая часть. Зимние шины гораздо мягче, они приводят к тому, что тормозной путь автомобиля увеличивается. Необходимо менять поэтому шины, и ни в коем случае не экономить, менять непосредственно перед 1 декабря, когда начнут штрафовать. Видим, что температура опустилась до +8-7-5 – всё, надо поменять. Все думают сэкономить на протекторе зимних шин, на самом деле, если не сэкономят на протекторе зимних, сэкономят на протекторе летних.