Как правильно перевозить домашних животных в автомобилях

Юлия Крепчук, корреспондент:

Лучшее, что есть у человека, – это собака. Но столь милые существа могут доставить массу хлопот, особенно если это касается поездки на автомобиле. Как же правильно перевозить домашних животных?

Если для нас поездка на автомобиле – дело привычное, то для «братьев наших меньших» это стресс. Поэтому лучше приучать их к незнакомой обстановке с раннего возраста и постепенно. Не стоит забывать: у животных, как и у детей, первое впечатление – самое важное, а значит оно должно быть позитивным.

Татьяна Кулик:

Вначале мы выезжали первый раз на небольшое время, минут на 15-20, где-нибудь останавливались, выходили в парк гулять. Потом интервал нас немного увеличивался, чтобы ему было не так страшно и жажда не мучила. Теперь он уже ездить спокойно, самостоятельно, в специальном боксе для перевозки маленьких домашних питомцев. И уже не боится автомобиля. Уже даже получает от этого удовольствие. Понимает, что его берут с собой на прогулку.

Собака не должна отвлекать водителя, поэтому питомцу не место на переднем сиденье. Небольшого пассажира лучше разместить в сумке-перевозке или боксе. А если ваш четвероногий друг из крупных, то ему будет удобно отдельно, за мягкой сеткой в багажном отделении.

Ольга Копачевская:

Как правильно перевозить таких собак на дальнее расстояние? Обязательно надо иметь ветеринарный паспорт. Он должен быть с фотографией, с чипом. Если есть клеймо, тогда указания о клейме. Поскольку все эти сведения проверяют на границе. Заранее надо позаботиться, за дня три, о справке. Ветеринар хорошо знает, какая справка нужна для поездок. Эту справку обязательно будет осматривать ветеринар на границе и таможенник с другой стороны. Затем, конечно, надо иметь сетку в багажнике. Это для вашей собственной безопасности. Если ваша собака будет находиться в багажнике, то ни один полицейский никогда вам не даст штраф. Это по закону. Конечно, хорошо, если для собаки будет еще и специально оборудованное место.

Для седанов при перевозке собак иногда используют специальные ремни безопасности, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Учтите, что в некоторых европейских странах за их отсутствие даже наказывают.

Алина Завадская, ветеринарный врач:

Как избежать неприятностей с любимым питомцем на дороге? В первую очередь перед транспортировкой вашего животного желательно не кормить и не поить его как минимум за два часа до поездки. Также, чтобы обеспечить безопасную транспортировку, желательно взять с собой какую-то подстилочку, возможно, на которой ваше животное находилось дома. Если ваше животное имеет немного строптивый характер, то желательно перевозить его в какой-то специальной клетке либо в контейнере, в котором он будет себя чувствовать защищенно и безопасно.

Не открывайте в машине форточки, не перевозите животное при температуре выше 25 градусов. Тепловой удар для питомца – это вполне реальная опасность. Почаще делайте остановки и старайтесь не кормить животных в машине.

Алина Завадская, ветеринарный врач:

Ни в коем случае не перевозите животное в намордниках, так как 90% влаги у животных испаряется при широко открытой пасти и через поверхность языка. То есть, грубо говоря, если мы наденем намордник, наше животное будет, как паровой котел.

Будьте внимательны к своим питомцам, и они отплатят вам самой искренней благодарностью.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Итак, самое главное – правильно разместить питомца. А если ему будет некомфортно, он обязательно вам об этом сообщит.