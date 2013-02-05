Из-за выбоины на МКАДе 15 автомобилям понадобилась срочная замена колеса

Новости Беларуси. Перепады температур стали причиной разрушения дорожного полотна. По словам дорожников, ямы в такую погоду могут появиться на трассе буквально за час-два.

Накануне утром в такую выбоину на Минской кольцевой, диаметром порядка метра и глубиной 10 сантиметров, попали около 15 автомобилей.

Владельцы машин вынуждены были менять колеса прямо на МКАД. И далее ехать предельно внимательно, так как выбоины наблюдаются, по словам очевидцев, каждые 200 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.