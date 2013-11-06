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Два автомобиля подожгли ночью в Бобруйске

06 ноября 2013 16:33
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Новости Беларуси. Загорание двух автомобилей произошло минувшей ночью в Бобруйске. Как сообщили в областном управлении МЧС, предварительная причина – поджог.

Автомобиль ВАЗ 2000 года выпуска загорелся около 4 утра во дворе дома по ул. 50 лет ВЛКСМ. В результате пожара уничтожен салон, два задних колеса, повреждено два передних колеса и моторный отсек.

Ещё один автомобиль – «Рено» 1998 года выпуска – горел в 1.39 во дворе дома на проспекте Строителей. Повреждено заднее колесо, заднее левое крыло и бампер. По фактам загорания автомобилей проводится проверка.

Напомним, несколько дней назад произошёл пожар на пароме, следовавшем из Украины в Турцию: сгорели перевозимые автомобили (смотрите видео).

# авто # Фотофакт # Возгорание авто

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