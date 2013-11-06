Два автомобиля подожгли ночью в Бобруйске

Новости Беларуси. Загорание двух автомобилей произошло минувшей ночью в Бобруйске. Как сообщили в областном управлении МЧС, предварительная причина – поджог.

Автомобиль ВАЗ 2000 года выпуска загорелся около 4 утра во дворе дома по ул. 50 лет ВЛКСМ. В результате пожара уничтожен салон, два задних колеса, повреждено два передних колеса и моторный отсек.



Ещё один автомобиль – «Рено» 1998 года выпуска – горел в 1.39 во дворе дома на проспекте Строителей. Повреждено заднее колесо, заднее левое крыло и бампер. По фактам загорания автомобилей проводится проверка.



Напомним, несколько дней назад произошёл пожар на пароме, следовавшем из Украины в Турцию: сгорели перевозимые автомобили (смотрите видео).