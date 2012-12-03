Что делать и как вести себя, если вы попали в аварию

Ни один автолюбитель не застрахован от дорожно-транспортных происшествий. Поэтому стоит четко представлять: как себя вести и что делать, если вы попали в аварию. Но перед тем как приступить к практическим советам, хочется отметить: в любой экстремальной ситуации, в первую очередь, возьмите себя в руки, отодвиньте в сторону эмоции и чувства и постарайтесь работать головой.

Юлия Крепчук, юрист:

Таким образом, если вы попали в дорожно-транспортное происшествие, необходимо в первую очередь остановить автомобиль и включить аварийную сигнализацию.

После того, как аварийная сигнализация включена, необходимо незамедлительно выставить знак аварийной остановки. Помните: этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако оно должно быть не менее 15 метров от транспортного средства в населенных пунктах и не менее 30 метров – вне населенных пунктов.

И, конечно, следует принять меры по оказанию необходимой помощи пострадавшим, если таковые имеются. А также записать фамилии, телефоны и адреса очевидцев ДТП. Эти сведения сохраните у себя, а копию передайте сотрудникам ГАИ для внесения в протокол, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Юлия Крепчук, юрист:

Если вы все правильно сделали, остается позвонить сотрудникам ГАИ и ожидать их прибытия вне проезжей части.

До прибытия сотрудника Госавтоинспекции примите все возможные меры по сохранению следов и предметов, относящихся к ДТП, на своих местах. Постарайтесь быть спокойными и не допускать ошибок:

Сергей Бабич, и.о. заместителя начальника ОГАИ Центрального РУВД г. Минска:

Основными ошибками являются несоблюдение мер личной безопасности, невыполнение правил движения в части обозначения места дорожно-транспортного происшествия, личностные взаимоотношения между виновником и потерпевшим. Когда идет разговор о компенсациях денежных, эти договорные условия в последующем не выполняются виновной стороной, в результате чего водителям приходится обращаться в Госавтоинспекцию для удостоверения факта происшествия. Тем не менее, за оставление места дорожно-транспортного происшествия, перемещение транспортных средств предусмотрена административная ответственность. То есть оба водителя будут подлежать административной ответственности.

От фиксации обстоятельств аварии зависит очень многое. Поэтому внимательно следите вместе с сотрудником Госавтоинспекции все ли детали зафиксированы в протоколе осмотра места происшествия. Серьезно отнеситесь к составлению документов на месте дорожно-транспортного происшествия. Ведь от того, насколько грамотно они будут оформлены, зависит ваша материальная компенсация.

Следует так же учитывать: есть еще одна ситуация, когда допустимо оформление ДТП без участия сотрудников ГАИ. Для этого должны быть соблюдены следующие условия.

Сергей Бабич, и.о. заместителя начальника ОГАИ Центрального РУВД г. Минска:

Ущерб не должен превышать 200 евро по оценке потерпевшей стороны и виновника. Также должно участвовать не более двух транспортных средств в данном ДТП, отсутствовать вред, причиненный жизни и здоровью участникам дорожно-транспортного происшествия, наличие у обоих владельцев договоров обязательного страхования. Также отсутствие разногласий у обоих участников дорожно-транспортного происшествия по характеру нанесенных повреждений либо условий совершения происшествия.

В такой ситуации, дорожно-транспортное происшествие считается мелким, а виновный и пострадавший могут заполнить бланки извещений о ДТП и проехать на своих автомобилях в страховую компанию.

Юлия Крепчук, юрист:

Соблюдение данных правил позволит вам избежать неприятностей и различных спорных ситуаций.