Через 2 года МКАД станет мини-автобаном

Новости Беларуси. Минская кольцевая автодорога станет более безопасной. Уже через два года, по словам специалистов, она превратится в мини-автобан.

На всей протяженности трассы появятся барьерные ограждения. Причем как с внутренней, так и с внешней стороны. Кроме того, обновят дорожное полотно, приведут в порядок обочины и остановки. Построят и дополнительные подземные переходы.

Таким образом, будет обеспечена не только безопасность, но и максимальный комфорт движения. К тому же это позволит в разы снизить аварийность и тяжесть последствий ДТП.

Сейчас МКАД — одна из самых травмоопасных дорог страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.