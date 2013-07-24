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Через 2 года МКАД станет мини-автобаном

24 июля 2013 08:00
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Новости Беларуси. Минская кольцевая автодорога станет более безопасной. Уже через два года, по словам специалистов, она превратится в мини-автобан.

На всей протяженности трассы появятся  барьерные ограждения. Причем как с внутренней, так и с внешней стороны. Кроме того, обновят дорожное полотно, приведут в порядок обочины и остановки. Построят и дополнительные  подземные переходы.

Таким образом, будет обеспечена не только безопасность, но и максимальный комфорт движения. К тому же это позволит в разы снизить аварийность и тяжесть последствий ДТП.

Сейчас МКАД — одна из самых травмоопасных дорог страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Автодороги Беларуси # авто

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