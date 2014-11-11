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«CarNet»: разработано мобильное приложение для белорусских водителей

11 ноября 2014 18:53
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Новости Беларуси. Мобильное приложение для белорусских водителей «CarNet» 11 ноября официально вышло в свет.

С помощью программы, которая уже доступна для бесплатного скачивания, любой владелец смартфона сможет сообщить о дорожных проблемах, нарушениях ПДД или просто написать сообщение хозяину автомобиля, который зарегистрирован в приложении.

Анонсированное ещё в июле, приложение обещает стать кардинально новым способом связи автовладельцев.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
С помощью этого приложения автолюбители смогут не просто общаться друг с другом, но это также возможность обратиться к инспекторам ГАИ с наиболее наболевшими вопросами. Также это возможность получать самые актуальные новости о деятельности ГАИ, что будет способствовать, мы считаем, безопасности дорожного движения.    

Благодаря социальной сети, аналогов которой, к слову, в мире нет, водители могут 24 часа в сутки общаться между собой посредством сообщений.

Приложение «CarNet» было разработано профессиональной командой — столичными программистами при поддержке Минской ГАИ.

Для регистрации пользователям нужно только указать имя, фамилию, номер телефона и регистрационный номер авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# авто # ГАИ # Татьяна Харлинская

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