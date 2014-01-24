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Более 30 автомобилей столкнулись на трассе в штате Индиана: 3 человека погибли, около 20 ранены

24 января 2014 07:04
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Новости США. Более 30 автомобилей столкнулись на одной из скоростных трасс в американском штате Индиана. В результате аварии погибли три человека и около 20 получили ранения. Не исключено, что число пострадавших увеличится. Спасатели добрались еще не до всех разбитых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что привело к столь масштабному ДТП, сейчас выясняют следователи. На данный момент рассматриваются две версии произошедшего: несоблюдение скоростного режима и плохая видимость на дороге. Известно, что в момент аварии шел сильный снег.

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария в США

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