Более 30 автомобилей столкнулись на трассе в штате Индиана: 3 человека погибли, около 20 ранены

Новости США. Более 30 автомобилей столкнулись на одной из скоростных трасс в американском штате Индиана. В результате аварии погибли три человека и около 20 получили ранения. Не исключено, что число пострадавших увеличится. Спасатели добрались еще не до всех разбитых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что привело к столь масштабному ДТП, сейчас выясняют следователи. На данный момент рассматриваются две версии произошедшего: несоблюдение скоростного режима и плохая видимость на дороге. Известно, что в момент аварии шел сильный снег.