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Белорусская семья пострадала в ДТП в Украине

22 августа 2013 15:14
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Новости Украины. Авария произошла на дороге Ульяновка-Николаев. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля отвлекся и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали наши соотечественники.

Молдаванин от полученных травм погиб на месте.  А двое белорусов  – муж и жена – с диагнозом ушиб грудной клетки госпитализированы в Вознесенскую больницу. Ведется следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Новохатская, старший инспектор профилактической работы управления ГАИ в Николаевской области (Украина):
Сейчас проводится следствие по данному факту. Предварительная причина в том, что водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» отвлекся от управления, выехал на обочину по ходу движения, не справился с управлением, в результате этого и совершил выезд на полосу встречного движения.

# Аварии # авто # Авария в Украине # Ольга Новохатская # ГАИ в Николаевской области

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