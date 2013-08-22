Белорусская семья пострадала в ДТП в Украине

Новости Украины. Авария произошла на дороге Ульяновка-Николаев. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля отвлекся и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали наши соотечественники.

Молдаванин от полученных травм погиб на месте. А двое белорусов – муж и жена – с диагнозом ушиб грудной клетки госпитализированы в Вознесенскую больницу. Ведется следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Новохатская, старший инспектор профилактической работы управления ГАИ в Николаевской области (Украина):

Сейчас проводится следствие по данному факту. Предварительная причина в том, что водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» отвлекся от управления, выехал на обочину по ходу движения, не справился с управлением, в результате этого и совершил выезд на полосу встречного движения.