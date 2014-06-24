Новости Беларуси. Автоматическая система фото- и видеофиксации будет работать теперь и на парковках. 24 июня депутаты в числе прочих приняли поправки в законы по безопасности дорожного движения. Новшество позволит зафиксировать неправильно припаркованный автомобиль и определить его владельца с помощью единой базы данных. Впрочем, вопрос об административной ответственности, конечно, будет решаться уполномоченными органами.

Аналогичный способ Госавтоинспекция уже давно использует в борьбе с превышением скорости. Еще одно нововведение позволяет отбуксировать мешающий автомобиль и при этом не доставлять его на штрафстоянку.

Дмитрий Харитончик, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Допустим, необходимо хозяйственным службам провести какие-то срочные, экстренные работы, допустим, в связи с прорывом коммуникаций подземных, в связи с выпадением осадков, снега, очистка улиц и так далее. Здесь специальные органы наделяются правом отбуксировать автомобиль на небольшое расстояние, чтобы была возможность осуществить данное мероприятие. Но, конечно, в связи с этим закрепляются четкие нормы, которые предписывают фиксацию наружного состояния автомобиля, чтобы не было вопросов, вдруг, не дай Бог, будет повреждение транспортного средства.

Депутаты также одобрили поправки в закон о ценообразовании и, таким образом, будут четко разграничены полномочия Президента, республиканских и местных органов власти в регулировании стоимости товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Щепов, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Нововведением также является предоставление свободы формирования затрат и цен предприятиям, которые не нарушают антимонопольное законодательство. Соответственно, мы идем по направлению либерализации ценообразования, поскольку это необходимо для более динамичного развития экономики, повышения конкурентоспособности. И, соответственно, мы работаем уже в рамках Евразийского экономического союза, где, в принципе, свобода регулирования, определения цен. Это очень важно для нас, чтобы мы действовали сообща в этом направлении.