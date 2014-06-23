Путешествие на автомобиле. Советы механика и сотрудника ГАИ

В последние годы белорусы все чаще путешествуют на собственном автомобиле. Если раньше это были страны-соседки, то сейчас горизонты расширяются. Как подготовить машину к длительной поездке, чтобы ваше турне не превратилось в головную боль?

Олег Бабкин, механик:

Не берите лишние вещи с собой. Каждый килограмм в машине - лишние 100 грамм расхода топлива.

Стандартного комплекта инструментов будет достаточно: домкрат, балонный ключ, отвертки и так далее.

При осмотре автомобиля важно оценить его внешнее состояние: подтекание рабочих жидкостей, люфты в подвеске, состояние ступичных подшипников, выхлопной системы. Если все в порядке - можно смело отправляться.

Обязательное требование - салатовая светоотражающая накидка, которая обеспечивает вашу безопасность.

Машина готова. Но прежде чем поехать отдыхать в другую страну, изучите законы и правила дорожного движения. Например, в Европе очень строго с ремнями безопасности. В большинстве стран является обязательным условием езда с включенным ближним светом. Кроме этого можно получить штраф и за езду с противотуманными фарами в тот момент, когда их включать ни к чему. Так же обратите внимание на перечень документов.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД РБ:

В первую очередь, документы на автомобиль, водительское удостоверение, специализированная страховка для выезда за рубеж.

Путешествие - это всегда масса новых впечатлений. А для солиста группы «Цвет алоэ» Сергея Лапковского приятное хобби.

Лучше всего отравляться в дорожное путешествие на рассвете, остановки делать каждые 400-500 км.

И не забывайте соблюдать Правила дорожного движения – от этого зависит ваша жизнь и здоровье пассажиров.