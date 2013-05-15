Автоинспекторы провели спецоперацию по предотвращению дорожных происшествий на железной дороге

Новости Беларуси. Спецоперацию по предотвращению дорожных происшествий на железной дороге провели автоинспекторы Минской области совместно с отделениями внутренних дел на транспорте. Акцию приурочили к международному дню безопасности на железнодорожных переездах.

Под контроль правоохранителей попали переезды в окрестностях Дзержинска. Всего за несколько часов зафиксировано 6 нарушений. Автолюбителей, которые рискнули и проехали на красный сигнал светофора, перед шлагбаумом ожидали крупные штрафы - до четырех базовых величин. За повторное нарушение можно не досчитаться двух миллионов рублей.

С начала года на переездах Минщины уже произошли две аварии с пострадавшими. Под колесами поездов в этом году погибли и 17 пешеходов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.