Автодороги Беларуси: как повысить транзитную привлекательность страны?

Новости Беларуси. Использовать дорожные ресурсы в Беларуси с умом. По сути, только на географии республика может зарабатывать большие деньги. Через нашу страну ежегодно перевозят 170 миллионов тонн груза. Бывалые водители говорят: трафик прирастает, когда на дороге комфортно. А в этом слове и инфраструктура, и безопастность, и качество. Так как повысить транзитную привлекательность Беларуси?

Камил Рахманов за рулем фуры 30 лет. Дальнобойщик из Узбекистана белорусские дороги буквально расхваливает. И добавляет: за качество готов платить.

Камил Рахманов, водитель (Узбекистан):

На дороге все удобства есть (кафе, паркинг). Полоса побольше.

А это уже трасса М5. Участок дороги на Гомель реконструировать заканчивают. Почти 90 километров полотна обновили за 22 месяца. Не без помощи кредита из Китая. Движение откроют в ноябре.

Здесь использовали новейшие технологии. Кроме уже привычной инфраструктуры у автобана появятся даже подземные переходы для животных.

Сергей Конаков, главный инженер РУП «Гомельавтодор»:

Эта дорога сегодня связывает Прибалтику, Литву, Беларусь, Россию, Украину, Молдавию. На дороге в настоящее время идет реконструкция 13 искусственных сооружений. Это мосты, путепроводы. На сегодняшний день у нас осталось по верхнему слою 14% уложить асфальтобетона. Это в районе 25 км по двум полосам движения.

В том числе и этот участок трассы будет платным для иностранных перевозчиков. Такая система действует уже год, в частности, на «Олимпийке» (от Бреста до Минска) и еще восьми разных участках автомагистралей.

На этом страна заработала 100 миллионов долларов за 12 месяцев. Эту цифру планируется увеличивать. При том, что километр дороги у нас все еще стоит дешевле, чем, к примеру, во Франции – всего 4 евроцента.

Михаил Воробей, первый заместитель директора ГУ «Белавтострада»:

Тарифы у нас гораздо ниже, чем в других странах. На сегодняшний день 1133 километра платных участков дорог. Это позволило уменьшить затраты перевозчиков на оплату, что увеличило грузоперевозки и привлекает перевозчиков иностранных государств.

Специалисты говорят: не использовать географический потенциал страны – грех. Через Беларусь проходят сразу два транспортных коридора. Международных.

В Минтрансе убеждают: развивать будут и дороги помельче. К примеру «Гомель – Кобрин». Полесская трасса сейчас в неудовлетворительном состоянии.

Евгений Рокало, начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

В последнее время на автомобильных дорогах общего пользования, в том числе и на международных транспортных коридорах, интенсивность с каждым годом прирастает. Этим надо пользоваться. Транзитная привлекательность Республики Беларусь заключается не только в том, что у нас имеются два международных транспортных коридора, но и другие маршруты. Они задействованы не в меньшей степени. Например, это дорога на Гродно. В настоящее время идет активная проработка по финансированию. В следующем году уже вполне возможно, что мы приступим к реконструкции участка «Гродно – Минск» для того, чтобы была дорога тоже первой категории.

В 2017 году планируют ввести в строй вторую кольцевую дорогу вокруг столицы. Она разгрузит первый МКАД и сам Минск. На некоторых ее участках уже приступили к укладке асфальта.

По планам, тогда же Беларусь будет полноценно использовать все возможности своих транзитных коридоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.