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Авто загорелось прямо во время движения на Голубева в Минске

18 марта 2013 19:14
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Новости Минска. Пожар на колесах. Автомобиль загорелся сегодня утром на улице Голубева. ЧП произошло прямо во время движения машины. Из-под капота Форда на полном ходу повалил густой дым. Водитель и очевидцы самостоятельно не смогли справиться  с огнем и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС прибыли на место и в считанные минуты сбили пламя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского Управления МЧС:
В результате пожара поврежден моторный отсек автомобиля, панель приборов, лобовое стекло. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание. Следует отметить, что это основная причина возникновения пожаров в автомобилях, которая, как правило, является следствием несвоевременного или неквалифицированного ремонта. Поэтому еще раз напоминаю, что необходимо обслуживать свой автомобиль только на сертифицированных СТО.

# Аварии # Виталий Дембовский # Минское городское управление МЧС Республики Беларусь # авто # Фотофакт # Возгорание авто

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