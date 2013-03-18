Авто загорелось прямо во время движения на Голубева в Минске

Новости Минска. Пожар на колесах. Автомобиль загорелся сегодня утром на улице Голубева. ЧП произошло прямо во время движения машины. Из-под капота Форда на полном ходу повалил густой дым. Водитель и очевидцы самостоятельно не смогли справиться с огнем и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС прибыли на место и в считанные минуты сбили пламя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского Управления МЧС:

В результате пожара поврежден моторный отсек автомобиля, панель приборов, лобовое стекло. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание. Следует отметить, что это основная причина возникновения пожаров в автомобилях, которая, как правило, является следствием несвоевременного или неквалифицированного ремонта. Поэтому еще раз напоминаю, что необходимо обслуживать свой автомобиль только на сертифицированных СТО.