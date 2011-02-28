Авария с участием мертвого пассажира на проспекте Независимости в Минске

В 17.30 на Октябрьской площади Минска перекрыли движение. Причиной стал не час пик, а нестандартное ДТП. Nissan врезался в машины на светофоре.

После чего виновник аварии заперся в машине. МЧС пришлось вскрыть автомобиль. Странное поведение водителя вызвали алкоголь и наличие мертвого пассажира на переднем сидении, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Григорьев, фельдшер скорой помощи:

По прибытию на место аварии мы обнаружили на переднем сидении труп мужчины. После осмотра было выяснено, что смерть наступила еще до аварии.

Юрий Краснов, страши инспектор УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Очевидно, что в данном ДТП виновен водитель автомобиля Nissan. По водителю этого автомобиля, даже визуально видно, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.