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Авария с участием мертвого пассажира на проспекте Независимости в Минске

28 февраля 2011 19:18
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В 17.30 на Октябрьской площади Минска перекрыли движение. Причиной стал не час пик, а нестандартное ДТП. Nissan врезался в машины на светофоре.

После чего виновник аварии заперся в машине. МЧС пришлось вскрыть автомобиль. Странное поведение водителя вызвали алкоголь и наличие мертвого пассажира на переднем сидении, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Григорьев, фельдшер скорой помощи:
По прибытию на место аварии мы обнаружили на переднем сидении труп мужчины. После осмотра было выяснено, что смерть наступила еще до аварии.

Юрий Краснов, страши инспектор УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Очевидно, что в данном ДТП виновен водитель автомобиля Nissan. По водителю этого автомобиля, даже визуально видно, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

# Аварии # авто

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