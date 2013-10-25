Прямой эфир

Две смертельные аварии с участием молодых водителей произошли в Минской области за сутки

25 октября 2013 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси. Две смертельные аварии с участием молодых водителей произошли на Минщине за прошедшие сутки. Так, в Копыльском районе 19-летний парень без прав не справился с управлением автомобиля, машина перевернулась. Погибла 15-летняя пассажирка, пострадал и 23-летний молодой человек, находившийся на переднем сиденье. Водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре его удалось найти. Возбуждено уголовное дело. 
 
Подобная авария произошла вечером в Солигорском районе. 27-летний водитель не справился с управлением, машина врезалась в дерево. В результате ДТП водитель и пассажир, находившийся на переднем сиденье, погибли на месте. Еще один пассажир в тяжелом состоянии в больнице. В обеих авариях ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
27 октября в Беларуси – День автомобилиста и дорожника. Накануне лучшие водители и дорожные работники Минской области получили благодарности и премии
25 октября 2013 15:25

27 октября в Беларуси – День автомобилиста и дорожника. Накануне лучшие водители и дорожные работники Минской области получили благодарности и премии

Минчанин купил авто с дефектами салона, а в наличии недостатков обвинил СТО
25 октября 2013 13:51

Минчанин купил авто с дефектами салона, а в наличии недостатков обвинил СТО

В Минске столкнулись трамвай и не уступивший ему дорогу автомобиль. От удара в машине разлилось ведро краски
24 октября 2013 17:19

В Минске столкнулись трамвай и не уступивший ему дорогу автомобиль. От удара в машине разлилось ведро краски