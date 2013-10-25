Две смертельные аварии с участием молодых водителей произошли в Минской области за сутки

Новости Беларуси. Две смертельные аварии с участием молодых водителей произошли на Минщине за прошедшие сутки. Так, в Копыльском районе 19-летний парень без прав не справился с управлением автомобиля, машина перевернулась. Погибла 15-летняя пассажирка, пострадал и 23-летний молодой человек, находившийся на переднем сиденье. Водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре его удалось найти. Возбуждено уголовное дело.

Подобная авария произошла вечером в Солигорском районе. 27-летний водитель не справился с управлением, машина врезалась в дерево. В результате ДТП водитель и пассажир, находившийся на переднем сиденье, погибли на месте. Еще один пассажир в тяжелом состоянии в больнице. В обеих авариях ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.