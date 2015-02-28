Авария под Гродно: фургон с яблоками вылетел в кювет с высокой автотрассы

Новости Беларуси. Авария произошла в четвертом часу ночи. Грузовик, груженый яблоками, в условиях тумана вылетел в кювет.

Глубина кювета в этом месте автотрассы составляет не менее 5 м.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Грузовик ехал из Польши. Спускался с горки, когда в условиях тумана водитель ошибся с выбором скорости. Автофургон повредил восемь пролетов ограждения, перескочил через него и лег на водительскую сторону. Из проломанной изотермы ящики с фруктами вывалились наружу. Водителя с многочисленными травмами госпитализировали.



В начале февраля на том же участке дороги (на повороте автодороги Минск – Гродно - граница с Республикой Польша) произошла еще одна авария. Тогда автопоезд DAF, перевозивший груз детских подгузников, резко затормозил на мокрой дороге, не вписался в поворот и оказался в кювете.