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Авария под Гродно: фургон с яблоками вылетел в кювет с высокой автотрассы

28 февраля 2015 14:03
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Новости Беларуси. Авария произошла в четвертом часу ночи. Грузовик, груженый яблоками, в условиях тумана вылетел в кювет.

Глубина кювета в этом месте автотрассы составляет не менее 5 м.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Грузовик ехал из Польши. Спускался с горки, когда в условиях тумана водитель ошибся с выбором скорости. Автофургон повредил восемь пролетов ограждения, перескочил через него и лег на водительскую сторону. Из проломанной изотермы ящики с фруктами вывалились наружу. Водителя с многочисленными травмами госпитализировали.

В начале февраля на том же участке дороги (на повороте автодороги Минск – Гродно - граница с Республикой Польша) произошла еще одна авария. Тогда автопоезд DAF, перевозивший груз детских подгузников, резко затормозил на мокрой дороге, не вписался в поворот и оказался в кювете.

# Авария в Гродно # авто # Фотофакт

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