Авария под Брестом. Перевернулась груженая рыбой фура

Новости Беларуси. Возле деревни Тельмы Брестского района перевернулась груженая рыбой фура ЛиАЗ. Тяжеловес опрокинулся при съезде с дороги и едва не оказался на ближайшем приусадебном участке. При этом весь груз рассыпался по трассе и обочине, водителя заблокировало в искореженной кабине. После освобождения водитель госпитализирован.По информации МЧС, автомобиль принадлежит индивидуальному предпринимателю, который перевозил рыбную продукцию. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.