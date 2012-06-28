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Авария под Брестом. Перевернулась груженая рыбой фура

28 июня 2012 09:22
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Новости Беларуси. Возле деревни Тельмы Брестского района перевернулась груженая рыбой фура ЛиАЗ. Тяжеловес опрокинулся при съезде с дороги и едва не оказался на  ближайшем приусадебном участке. При этом весь груз рассыпался по трассе и обочине, водителя заблокировало в искореженной кабине. После освобождения водитель госпитализирован.По информации МЧС, автомобиль принадлежит индивидуальному предпринимателю, который перевозил рыбную продукцию. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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