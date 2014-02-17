Авария на трассе Минск-Мядель. Погибли 4 человека, среди них годовалый ребенок

Новости Беларуси. Страшная авария произошла на трассе Минск — Калачи — Мядель. Два легковых автомобиля лоб в лоб столкнулись в Вилейском районе. Погибли 41-летний водитель, его 36-летний брат с 34-летней женой, а также их годовалый сын, которого мама перевозила на руках. Их 7-летняя дочь госпитализирована с тяжелыми травмами.

Не исключено, что трагедия произошла из-за сложных погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Водитель автомобиля «Фольксваген-Боро» ехал в сторону Минска, допустил занос автомобиля, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где в сторону Мяделя ехал водитель автомобиля «Опель-Зафира» с пассажиром. В результате столкновения погиб водитель «Фольквагена», также его брат, супруга брата и их годовалый ребёнок. По предварительной версии водитель выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего и допустил выезд на полосу встречного движения. По данному факту возбуждено уголовное дело и следствию предстоит выяснить все подробности.

В минувшие выходные выросло количество ДТП на дорогах страны. Еще одно лобовое столкновение произошло в Дзержинском районе. Погиб 38-летний водитель. А в Бресте маршрутка врезалась в припаркованную фуру - пострадали семь человек. Два человека госпитализированы, пятеро получили незначительные травмы.