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Авария на трассе Минск-Молодечно: БМВ врезалась в маршрутку с людьми, неудачно подрезав другие машины

14 июня 2010 09:05
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В маршрутке ехали 8 пассажиров. Двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу, у остальных травмы легкой степени тяжести. 

Водители не пострадали, хотя удар был такой силы, что маршрутка перевернулась, а БМВ с дороги вынесло в поле. По словам очевидцев, виновен водитель иномарки, который при обгоне выехал на встречную полосу.

Дмитрий Селицкий, водитель маршрутки:
Ехал с Минска, поднимался на гору. Впереди увидел, что БМВ с горки начинает обгонять и подрезать машины. Я стал заранее тормозить, там видно (показывает-ред.), потому что он мне шел в лобовую. Стал уходить от удара, моргать фарами. Никакой реакции: как ехал на меня, так и поехал. Я начал тормозить, уходить на обочину, после чего почувствовал удар в левую сторону, и меня перевернуло.

# Аварии # авто # Фотофакт

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