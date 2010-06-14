Авария на трассе Минск-Молодечно: БМВ врезалась в маршрутку с людьми, неудачно подрезав другие машины

В маршрутке ехали 8 пассажиров. Двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу, у остальных травмы легкой степени тяжести.

Водители не пострадали, хотя удар был такой силы, что маршрутка перевернулась, а БМВ с дороги вынесло в поле. По словам очевидцев, виновен водитель иномарки, который при обгоне выехал на встречную полосу.

Дмитрий Селицкий, водитель маршрутки:

Ехал с Минска, поднимался на гору. Впереди увидел, что БМВ с горки начинает обгонять и подрезать машины. Я стал заранее тормозить, там видно (показывает-ред.), потому что он мне шел в лобовую. Стал уходить от удара, моргать фарами. Никакой реакции: как ехал на меня, так и поехал. Я начал тормозить, уходить на обочину, после чего почувствовал удар в левую сторону, и меня перевернуло.