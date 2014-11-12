Аварии с участием пешеходов в Минской области 12 ноября

Новости Беларуси. На Минщине участились аварии с участием пешеходов. Так, в Борисове 25-летний водитель сбил 49-летнюю женщину, которая переходила дорогу в надлежащем месте. Пешеход — на больничной койке.

Подобная авария в Борисове состоялась через несколько часов. 26-летняя женщина-водитель наехала на пешехода, который сидел на проезжей части. 53-летний местный житель с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

А в Воложинском районе на гродненской трассе пешеход погиб под колесами фуры. 58-летний местный житель внезапно выбежал на дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина не обозначил себя в темноте. ГАИ еще раз призывает как автолюбителей, так и пешеходов быть особенно внимательными. Туман и ранние сумерки значительно ухудшает видимость на дорогах области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.