Аэропорт Минск-1 на несколько дней стал гоночным треком для самых мощных и эксклюзивных автомобилей мира

Предлагаем отправиться вместе с нами в аэропорт Минск-1, который на несколько дней стал гоночным треком для самых мощных и эксклюзивных автомобилей мира!

Возможность увидеть такое огромное количество суперавтомобилей в одном месте – большая редкость. В повседневной жизни вы вряд ли встретите подобное авто: необузданный потенциал гоночных машин делает их трудноуправляемыми на обычных дорогах. Каждый суперкар по-своему уникален: заводская конструкция и без того мощнейших автомобилей была усовершенствована и доведена до ошеломляющих показателей.

Например, изначальная мощность этого американского творения внушительных 750 лошадиных сил. Однако представьте, что после многочисленных доработок двигатель этого зверя развивает… Внимание: 2300 лошадиных сил! Такой табун под капотом сложно обуздать – и нельзя гарантировать, что авто благополучно доберётся до финиша.

Владимир (г.Москва), дрэгрэйсер:

Главное, посмотреть на машинки. А то редко бывает, что все собираются в одном месте. Ну и почувствовать, на что я способен, на что мои друзья!

А этот автомобиль изначально не обладал выдающимися характеристиками. После вмешательства своего владельца суперкар может похвастаться своей разгонной динамикой: традиционные 402 метра этот зверь проглатывает за каких-то 10 секунд! Что является мировым рекордом в её классе!

Гоча (г. Москва), дрэгрэйсер:

Сколько денег было вложено? Очень-очень много. Но тут не столько много денег, сколько вложено работы, сил, энтузиазма, любви.

Объём двигателя этого немецкого жеребца… вы только представьте:7 целых 8 десятых литра. И это сравнимо кубатуре четырёх обычных легковушек.

Когда речь идёт о таких скоростях, важна каждая мелочь. К примеру, отклонение температуры резины от нормы может стоить гонщику заветных долей секунд на финише.

На таком авто не постоишь в пробках. Стоит ему остановиться – температура двигателя начинает расти. Поэтому в ожидании старта механикам необходимо охлаждать радиатор холодной водой или азотом.

И вот ради чего все старания: два суперкара, готовых рвануть к победе над главным соперником – временем – ожидают сигнала!

Восторженные взгляды и десятки объективов камер провожают автомобили, которые за считанные секунды уже скрываются за линией горизонта! Эмоции захлёстывают и зрителей, и пилотов суперкаров!

Евгений (г.Москва) дрэгрейсер:

Тусовка классная. Очень много позитивных людей! Хорошее общение – хорошая атмосфера сегодня. Этого достаточно в первую очередь.