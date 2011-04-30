В Беларуси заработала система trade in

Автодилеры теперь могут покупать старый автомобиль клиента в зачет новой иномарки. Соответствующий указ подписал глава государства. Документ вступает в силу с 1 мая. Главная особенность — автодилеры теперь уплачивают налог не с полной стоимости авто, а лишь с разницы между покупкой и дальнейшей реализацией. Автовладельцы в свою очередь получают гарантию качества приобретаемой техники.

Людмила Шабанова, генеральный директор Белорусской автомобильной ассоциации:

Мы его ждали очень долго. Считали, что это очень поможет нам не упасть с объемом продаж.

Очень долго — это мягко сказано. Уже несколько лет белорусские автоцентры выкупают у населения старую технику. Чаще всего, себе в убыток. Теперь продолжат, но уже выгодно и легально. Указ главы государства, вступающий в силу 1 мая, зажигает «зеленый» свет одновременно и перед автовладельцами, и перед дилерами.

Павел Алеховиков, автовладелец:

Мы заключили договор купли-продажи. Никаких рисков. Я отдал свой автомобиль в автоцентр — мне перечислили деньги, я их забрал.

Пришел, выбрал понравившуюся иномарку, отдал старые ключи — забрал новые. И голова не болит, как и за сколько продать своего «железного коня» на авторынке.

Алекей Погуляев, руководитель отдела продаж крупного автоцентра:

Это достаточно большой плюс. Он дает нам возможность правильно работать с клиентом, получать прозрачные схемы, дополнительные гарантии и возможность сделать все правильно и хорошо.

В России, и в Украине так работают уже не один год, не говоря про Западную Европу, где trade in, в принципе, один из синонимов автобизнеса. В Беларуси такой системы до последнего момента не было. Причина, как всегда, в цифрах. При перепродаже автосалоны выплачивали НДС со всей цены машины — примерно 20%. Теперь это противоречие устранили.

Алекей Погуляев, руководитель отдела продаж крупного автоцентра:

Это удешевление автомобиля и возможность автодилеру конкурировать с рыночными продавцами.

Оставляя старое авто в салоне, вы теряете всего 10% от его рыночной стоимости. При этом, кому и куда ее перепродадут, вас уже не волнует. Автодилеры, в свою очередь, зарабатывают деньги, уплачивают налоги и создают новые рабочие места. Рынок, таким образом, частично, но все же легализуется.

Сергей Михневич, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации:

Это очень удобная схема, которая работает во всём мире. Когда гражданин может в один и тот же день приехать, оставить старую машину и уехать на новой.

В Германии сегодня так реализуется практически каждая вторая машина, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Беларуси же эксперты даже после вступления в силу всех документов прочат не более 15%. Впрочем, тут же оговариваются — это вопрос уже не денег, а времени.