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  • 3 и 6 апреля движение и парковка всех видов транспорта по улице Интернациональной от Энгельса и до Янки Купалы будут ограничены

3 и 6 апреля движение и парковка всех видов транспорта по улице Интернациональной от Энгельса и до Янки Купалы будут ограничены

03 апреля 2014 08:32
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Новости Беларуси. Три дня без транзита. 2, 3 и 6 апреля автомобилистам придется кардинально изменить свой маршрут. Движение и парковка всех видов транспорта по улице Интернациональной от Энгельса и до Янки Купалы будут ограничены. Временные неудобства связаны с заменой дорожного полотна. Уже 7 апреля автовладельцы смогут оценить новое асфальтовое покрытие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ РУВД Центрального района:   
2 и 3 апреля с 22.00 будет ограничено движение всех видов транспорта, а также парковка автотранспорта по улице Интернациональной: от Энгельса и до Янки Купалы. 6 апреля — с 6.00 также будет закрыто движение по улице Интернациональной и ограничена парковка. Специально выбрано такое время. Работы будут  происходить в ночное время, когда в городе в основном нет транспорта, и в выходной день, в воскресенье, чтобы не создавать лишние пробки, чтобы люди успевали доехать на работу.

# Дорожное движение # авто

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