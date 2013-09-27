27 сентября в Беларуси сотрудники ГАИ проведут акцию «Засветись в темноте!», чтобы напомнить пешеходам о важности фликеров

Новости Беларуси. «Засветись в темноте!» – к этому призывают сегодня в Госавтоинспекции. Проведут акцию, чтобы напомнить пешеходам о важности фликеров. Так хотят привлечь внимание к проблеме гибели людей на дорогах в темное время.

Кстати, заботой о пешеходах продиктованы новшества на минской кольцевой автодороге: там установят три линии новых ограждений, чтобы затруднить людям выход на проезжую часть. Ведь большинство ДТП там так или иначе связаны с безалаберным поведением пешеходов. Также металлические конструкции станут препятствием для животных и не дадут автомобилям вылететь в кювет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бруй, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

Ежесуточно в нашей стране привлекается к административной ответственности более полутысячи пешеходов за нарушение правил дорожного движения. Где-то примерно половина из этих всех правонарушений именно приходится на отсутствие световозвращающих элементов.

Белорусы:

Сам водитель, поэтому сталкивался неоднократно, что человека реально не видно. Поэтому фликер нужен.

Мабыць, трэба ім карыстацца, паколькі, хто позна вяртаецца, калі цёмна, гэта небяспека нейкая.

Есть такая практика, что за границей даже и животные носят фликеры.