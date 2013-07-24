Новости Минска. Праздник меняет маршруты водителей. 25 и 27 июля в Минске в связи с проведением торжественных мероприятий в честь 160-летия пожарной службы Беларуси будет ограничено движение на проспекте Независимости.

Так, 25 июля утром с 4 часов и до 6 будет закрыт участок от улицы Янки Купалы до Первомайской .

В день Парада МЧС — 27 июля — с 9.30 до 11.00 будет перекрыта улица Янки Купалы от перекрестка с Первомайской до проспекта Независимости, а с 10.50 до 11.30 — участок от улицы Янки Купалы до площади Победы .

Водителям стоит учитывать эту информацию при выборе маршрута, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.