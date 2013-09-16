16 сентября закрылось движение на одной из минских улиц в связи с началом строительных работ

Новости Беларуси. Временные неудобства. 16 сентября закрылось движение на улице Крупской в Минске. На участке от улицы Малинина до улицы Кабушкина дорожники начали строительные работы.

Ремонт внёс изменения в маршруты городского транспорта. Автобусы будут двигаться в объезд. А работа временного автобуса № 924 вовсе отменяется.

Зато дополнительно организован маршрут № 950 «АС «Автозаводская» – ДС «Серебрянка». Восстановить движение планируют 1 октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.