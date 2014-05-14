Прямой эфир

14, 16, 22 и 23 мая в Первомайском районе Минска будет ограничено движение

14 мая 2014 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Репетиция парада меняет маршруты. 14 мая и 22 мая (в ночь со среды на четверг) на аэродроме «Липки» будут проходить тренировки военной техники. В связи с этим будет ограничено движение в Первомайском районе. Техника проследует по маршруту: механизированный танковый парк — улица Основателей — улица Скорины — МКАД — местный проезд и аэропорт «Липки».

Движение начнется в 4.30 утра. Обратный путь техники 16 и 23 мая начнется в 12 часов ночи и пройдет через МКАД, улицы Купревича, Скорины и Основателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дорожное движение # авто # Ирина Ромбальская

Другие новости рубрики

Все новости
Во время чемпионата мира-2014 болельщикам запрещено парковать машины у «Минск-Арены»
06 мая 2014 17:34

Во время чемпионата мира-2014 болельщикам запрещено парковать машины у «Минск-Арены»

Четырехлетний мальчик погиб в аварии в Борисовском районе, два человека – в больнице
05 мая 2014 13:56

Четырехлетний мальчик погиб в аварии в Борисовском районе, два человека – в больнице

Минский проспект Дзержинского 2 мая открылся для всех видов транспорта
02 мая 2014 19:11

Минский проспект Дзержинского 2 мая открылся для всех видов транспорта