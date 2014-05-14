14, 16, 22 и 23 мая в Первомайском районе Минска будет ограничено движение

Новости Беларуси. Репетиция парада меняет маршруты. 14 мая и 22 мая (в ночь со среды на четверг) на аэродроме «Липки» будут проходить тренировки военной техники. В связи с этим будет ограничено движение в Первомайском районе. Техника проследует по маршруту: механизированный танковый парк — улица Основателей — улица Скорины — МКАД — местный проезд и аэропорт «Липки».

Движение начнется в 4.30 утра. Обратный путь техники 16 и 23 мая начнется в 12 часов ночи и пройдет через МКАД, улицы Купревича, Скорины и Основателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.