В Минске прошла торжественная церемония ко Дню печати и Дню работников радио, телевидения и связи

5 мая в столице состоялась торжественная церемония, приуроченная ко Дню печати и Дню работников радио, телевидения и связи. В ходе мероприятия была подчеркнута ключевая роль средств массовой информации в обеспечении стабильности и безопасности общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече подчеркнули особую роль СМИ в обеспечении стабильности и безопасности общества. Отдельное внимание уделили исторической значимости печатного слова и преемственности национальных традиций в информационной сфере.