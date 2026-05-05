В Минске прошла торжественная церемония ко Дню печати и Дню работников радио, телевидения и связи
5 мая в столице состоялась торжественная церемония, приуроченная ко Дню печати и Дню работников радио, телевидения и связи. В ходе мероприятия была подчеркнута ключевая роль средств массовой информации в обеспечении стабильности и безопасности общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече подчеркнули особую роль СМИ в обеспечении стабильности и безопасности общества. Отдельное внимание уделили исторической значимости печатного слова и преемственности национальных традиций в информационной сфере.
Лукашенко поздравил работников и ветеранов печати с профессиональным праздником.
Ольга Ануфриева, директор – главный редактор издательского дома «Звязда»:
Наше журналистское сообщество пишет летопись истории нашего времени на благо Родины. Мы все с вами стоим на передовой информационного фронта по защите суверенитета и независимости нашей страны от различного рода посягательств с одной лишь целью — сохранить и приумножить те достижения, которые есть в нашей стране. Мы с вами сделаем все и приложим максимум своих усилий для того, чтобы сохранить эти достижения, чтобы мир и порядок на нашей земле был как можно, можно дольше.
В рамках церемонии вручили благодарности и почетные грамоты работникам медиа за многолетний добросовестный труд, а также значительный вклад в реализацию государственной информационной политики.