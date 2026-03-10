Ее голос знает вся страна – интервью с журналистом Тамарой Вятской

Ее голос знает вся страна или почти вся. За ее плечами – десятилетия работы в эфире, а в глазах все тот же огонек. Тамара Вятская – героиня рубрики «Белорусочки».

Анна Меркушевич, корреспондент: Творческий путь в журналистике редко бывает прямым как линия горизонта. Это всегда поиск, сомнения или триумф. Расскажем о том, как строилась карьера одной из самых узнаваемых фигур белорусского радио.

Тамара Вятская, заместитель главного редактора «Радио-Минск»:

Я обожаю свою работу. Много лет – и ни разу за свою долгую историю я не пожалела о том, что работаю журналистом, честно. Я вообще всегда говорю, что самая лучшая работа – работа журналистом. Хотела быть следователем, хотела быть еще кем-то. В девятом классе мои стихи впервые напечатала районная газета. Я пошла на подготовительное отделение на журналистику, не зная белорусского языка. Потому что я приехала в Беларусь.

Я не рождена в Беларуси. Я сказала, что выучу. Я его выучила. Я нормально потом работала в Гостелерадио собкором на беларускай мове. В общей сложности я журналистом или каким-то начальником, но не прерывая журналистской деятельности, работала 45 лет. Я по сути своей репортер. Действительно, я могу сделать репортаж из чего угодно. Опыт, пытливый ум. Мне все страшно интересно, потому что это дает мне возможность везде быть чуть ли ни одновременно. Видеть то, что я бы не увидела без своей работы никогда.