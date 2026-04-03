Преподаватели журфака БГУ встретились с молодежью в Молодечно

О тонкостях профессии журналиста, поступлении в вуз, влиянии современных технологий на медиапространство и многом другом говорили в 10-й гимназии Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В гости к юношам и девушкам, проявляющим интерес к профессиям в сфере СМИ, приехали представители руководства центрального региона, а также сотрудники факультета журналистики БГУ. Ребята смогли пообщаться с корреспондентами, редакторами, а еще преподавателями вуза.

Также были организованы просмотры тематических фильмов и даже несколько мастер-классов. От лекций на тему грамотного создания новостного контента до профессиональных тренингов по воспитанию голоса и четкой речи.