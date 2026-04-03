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Преподаватели журфака БГУ встретились с молодежью в Молодечно

03 апреля 2026 13:56
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О тонкостях профессии журналиста, поступлении в вуз, влиянии современных технологий на медиапространство и многом другом говорили в 10-й гимназии Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Преподаватели журфака БГУ встретились с молодежью в Молодечно-2

В гости к юношам и девушкам, проявляющим интерес к профессиям в сфере СМИ, приехали представители руководства центрального региона, а также сотрудники факультета журналистики БГУ. Ребята смогли пообщаться с корреспондентами, редакторами, а еще преподавателями вуза. 

Также были организованы просмотры тематических фильмов и даже несколько мастер-классов. От лекций на тему грамотного создания новостного контента до профессиональных тренингов по воспитанию голоса и четкой речи.

Преподаватели журфака БГУ встретились с молодежью в Молодечно-4

Ульяна Посох, студентка БГУ:
Журфак – это люди, знакомство, семья. Это команда, в которую постоянно хочется приходить. Это возможности проявить себя в творческой стезе, возможно, в научной.

Преподаватели журфака БГУ встретились с молодежью в Молодечно-6

Александр Давыдик, преподаватель кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ:
Ни у одного студента еще не было проблем адаптации на журфаке, когда он поступает. Наш факультет самый творческий, наш факультет ведущий – единственные в стране. И у нас достаточно много разноплановых направлений, где студент может развиваться. Это и студенческие СМИ, телевидение, радио, и газеты, журналы.

Преподаватели журфака БГУ встретились с молодежью в Молодечно-8

Подобные профориентационные мероприятия помогают школьникам определиться с профессией и даже сделать первый шаг на пути к успешной карьере.

# Журналистика # Молодежь Беларуси

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