МВД: более 3,5 тыс. наркопреступлений выявили в Беларуси за 2025 год

Ситуация в сфере наркоконтроля значительно улучшилась. Об этом сообщили в МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 11 месяцев из оборота изъяли 1300 килограммов запрещенных веществ. В их распространении участвовали в том числе иностранные граждане. Задержаны представители 21 страны.

Андрей Кудрицкий, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел: Огромная работа, которая проводится, сказывается на наркоситуации в лучшую сторону, но не теряет своей актуальности. Потому как количество изъятых наркотических средств и психотропных веществ, в сравнении с аналогичным годом, оно в два раза больше. Конечно же, основная масса наркотиков следует из стран крупными партиями, из стран Евросоюза в Российскую Федерацию, а оттуда уже мелкими партиями возвращается к нам.

Всего с начала 2025 года выявили более 3,5 тысячи преступлений в сфере наркоконтроля. Борьба с распространением и потреблением ведется комплексно. Наркозависимым оказывают медицинскую помощь. Разъяснительную работу ведут со школьниками, организуют обучение педагогов и родителей.

Маргарита Суховенко, начальник сектора координации и методического обеспечения профилактики преступлений и правонарушений среди обучающихся «Академии образования»: В настоящее время мы не просто информируем родителей о тех последствиях, которые вызывают наркотические средства, а также пытаемся рассказать родителям, что делать, как предотвратить те ситуации, когда ребенок может попасть в беду. Самое главное, чтобы научить их, как сказать «нет», «нет наркотикам», уверенно сказать «нет». Как противостоять давлению сверстников.

Жанна Истомина, главный врач учреждения здравоохранения «Минский городской клинический наркологический центр»:

Наркомания – это болезнь двоякая, это болезнь души и тела. По Республике Беларусь на базе учреждений здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь, работает сеть реабилитационных центров, которые уже начинают лечить душу нашего пациента, помогают ему проснуться, что ли, от этого наркотического сна, увидеть голубое небо, зеленую траву, и понять, что в жизни очень много радостей может быть, не принимая наркотические вещества.

Необходимую помощь оказывают и тем, кто только начал борьбу с зависимостью, и тем, кто уже долгие годы проходит лечение.