Новый сезон «Поезда Памяти»: около 200 школьников отправились в масштабное путешествие из Москвы
Не просто путешествие, а живая эстафета памяти, которую принимает молодое поколение. Из Москвы отправился легендарный «Поезд Памяти». В 2026 году патриотический проект собрал около 200 старшеклассников. И география пассажиров такого состава стала шире. По местам боевой славы с активистами Беларуси и России впервые проедут ребята из Британии, США, Франции. Брендированные вагоны отправились с белорусского вокзала Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впереди у ребят увлекательное путешествие – длиной в две недели. Это юбилейный сезон проекта – и символично, что нынешний «Поезд Памяти» отправился накануне 85-летия начала Великой Отечественной войны. Сегодня, 21 июня, он прибудет в Брест, откуда начался отсчет событий в июне 41-го. Молодежь примет участие в памятных мероприятиях у стен легендарной цитадели.
Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Они увидят в Беларуси то, как мы чтим память тех людей, кто сражался в Великую Отечественную войну, кто победил. Потому что сейчас это очень важно, и, как вы видите, в мире стираются атрибуты в других странах, которые были связаны с памятью людей, рушат памятники. У нас этого нет.
От Бреста до Курска. Впереди 13 новых городов. Ребята посетят места боев в двух странах. На каждой остановке поезда – подробный экскурс в прошлое. Передать ценность исторической памяти – такой посыл у этого культурно-образовательного проекта.
Заявки на участие в проекте «Поезд Памяти» подали более 12 тысяч школьников.
Тимофей Радченко, участник культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти»:
Я очень счастлив, что прошел. Я жду, наверное, посмотреть больше исторических музеев, выставок, реконструкций. Здесь таковые будут. Потому что мне очень интересна история, нравится мне. И хочется больше всего узнавать, особенно из мест, которые побывали, так скажем, в бою.
Проект «Поезд памяти» реализуется по инициативе председателей верхних палат парламента Беларуси и России. Памятным маршрутом за последние годы проехали порядка тысячи школьников. В будущем организаторы не исключают, что составы пройдут и по территории других стран, где также шли жестокие бои с гитлеровцами.