Новый сезон «Поезда Памяти»: около 200 школьников отправились в масштабное путешествие из Москвы

Не просто путешествие, а живая эстафета памяти, которую принимает молодое поколение. Из Москвы отправился легендарный «Поезд Памяти». В 2026 году патриотический проект собрал около 200 старшеклассников. И география пассажиров такого состава стала шире. По местам боевой славы с активистами Беларуси и России впервые проедут ребята из Британии, США, Франции. Брендированные вагоны отправились с белорусского вокзала Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впереди у ребят увлекательное путешествие – длиной в две недели. Это юбилейный сезон проекта – и символично, что нынешний «Поезд Памяти» отправился накануне 85-летия начала Великой Отечественной войны. Сегодня, 21 июня, он прибудет в Брест, откуда начался отсчет событий в июне 41-го. Молодежь примет участие в памятных мероприятиях у стен легендарной цитадели.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Они увидят в Беларуси то, как мы чтим память тех людей, кто сражался в Великую Отечественную войну, кто победил. Потому что сейчас это очень важно, и, как вы видите, в мире стираются атрибуты в других странах, которые были связаны с памятью людей, рушат памятники. У нас этого нет.