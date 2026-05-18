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ВВП Беларуси вырос на 0,2% за первые 4 месяца 2026 года

18 мая 2026 16:54
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«Эффект бабочки» в мировой политике. Локальные конфликты и такие события, как ситуация в Ормузском проливе, вызывают цепную реакцию во всех частях света.

И пока западные аналитики гадают, когда Европа перестанет балансировать на грани рецессии, белорусская экономика показывает устойчивый плюс, несмотря на все внешние вызовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВП Беларуси вырос на 0,2% за первые 4 месяца 2026 года-2

Начнем с главного индикатора – валового внутреннего продукта. За 4 месяца 2026-го рост ВВП Беларуси составил две десятых процента. Для сравнения: в России – такой же показатель. Германия добавила три десятых и, как отмечают специалисты, это неожиданно хороший результат, при том, что раньше для двигателя европейской экономики эти цифры показались бы смешными.

А вот во Франции показатель по нулям, экономика этой страны находится в состоянии стагнации. И тут важно не только количество, но и качество. Достигнуть растущих величин Беларуси удается за счет реального сектора. Флагманы машиностроения нарастили экспорт в Африку. Калийные удобрения пошли новыми маршрутами через российские порты. А главное – эффективно работает импортозамещение. Ставку делаем и на аграрный сектор.

Реальные доходы белорусов увеличились на 7,6% за первый квартал 2026-го.

ВВП Беларуси вырос на 0,2% за первые 4 месяца 2026 года-4

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
И в марте, и в апреле более чем на 105 % прирост инвестиций. В основном мы отмечаем за счет реализации коммерческих проектов. Это строительство новых предприятий, та же инициатива «Один район – один проект», наша новая региональная инициатива.

Отмечу, что только за текущий период, уже на сегодняшнюю дату 375 проектов у нас в региональной инициативе. В рамках этой же инициативы мы реализуем приоритеты пятилетки. Туризм. Из 370 проектов, больше сотни – это туристические проекты. Производственно-экспортная программа. Здесь, конечно, нюансы работы и увязки с нашим основным торгово-экономическим партнером – Российской Федерации. У них тоже ВВП вышло в положительную зону. Поэтому видно, что и наши экспортеры на себе это начинают чувствовать. Экспортная программа – 114 % рост.

При этом базовую инфляцию удалось удержать на уровне 5,9 %. И до конца года специалисты дают довольно оптимистичный прогноз. В целом показатель демонстрирует снижение не первый месяц подряд. В марте цифра составила 6,4 %, а в феврале и того больше. Это говорит об устойчивых процессах в развитии нашей экономики.

# Юрий Чеботарь # Министерство экономики Республики Беларусь

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