ВВП Беларуси вырос на 0,2% за первые 4 месяца 2026 года

«Эффект бабочки» в мировой политике. Локальные конфликты и такие события, как ситуация в Ормузском проливе, вызывают цепную реакцию во всех частях света. И пока западные аналитики гадают, когда Европа перестанет балансировать на грани рецессии, белорусская экономика показывает устойчивый плюс, несмотря на все внешние вызовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начнем с главного индикатора – валового внутреннего продукта. За 4 месяца 2026-го рост ВВП Беларуси составил две десятых процента. Для сравнения: в России – такой же показатель. Германия добавила три десятых и, как отмечают специалисты, это неожиданно хороший результат, при том, что раньше для двигателя европейской экономики эти цифры показались бы смешными. А вот во Франции показатель по нулям, экономика этой страны находится в состоянии стагнации. И тут важно не только количество, но и качество. Достигнуть растущих величин Беларуси удается за счет реального сектора. Флагманы машиностроения нарастили экспорт в Африку. Калийные удобрения пошли новыми маршрутами через российские порты. А главное – эффективно работает импортозамещение. Ставку делаем и на аграрный сектор. Реальные доходы белорусов увеличились на 7,6% за первый квартал 2026-го.