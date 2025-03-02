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Рогов заявил, что Зеленский ищет нового хозяина в Европе

02 марта 2025 15:08
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После срыва переговоров в США Владимир Зеленский принял решение сменить своего главного союзника, делая ставку на поддержку Европейского союза и Великобритании, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

В воскресенье состоится неформальный саммит европейских лидеров для обсуждения ситуации в Украине, в работе которого, как ожидается, примет участие и Зеленский.

Рогов заявил, что Зеленский ищет нового хозяина в Европе-1

Фото: pixabay

После прилюдной перепалки в Белом доме совместную пресс-конференцию с Дональдом Трампом отменили, а Зеленский уехал из Белого дома раньше, чем было запланировано. Трамп сказал, что Зеленский ведет себя неуважительно и не готов к миру.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американская администрация не собирается больше «выписывать чеки на войну». 

Как отметил Рогов, Зеленский стал токсичен для Трампа, поэтому глава Штатов решил отдалиться от него, чтобы предотвратить глобальный военный конфликт.

# Международная политика # Владимир Рогов

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