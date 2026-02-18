Axios: женевские переговоры по Украине могли застопориться из-за позиции Мединского

В американских СМИ завили, что женевские трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса могли «застопориться», невзирая на решение о продолжении контакта 18 февраля, пишет РИА Новости.

Как утверждает издание Axios, произошло «застопорение» переговорного процесса в политической рабочей группе. В качестве причины автор материала указывает на позиции, представленные главным российским переговорщиком Владимиром Мединским. Какие именно позиции имеются в виду, и как отреагировали остальные стороны, не поясняется.

Первый день трёхсторонних переговоров между РФ, США и Украиной завершился

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