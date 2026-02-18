Российская переговорная группа в Женеве находится в очень непростых условиях ввиду склонности их оппонентов с украинской стороны к невменяемому поведению. Об этом сообщил американский аналитик Марк Слебода, пишет РИА Новости.

Специалист напомнил о совершении на одного из российских переговорщиков покушения. «Это значит, что все их позиции потенциально находятся под угрозой <…> невменяемых киевских коллег». Вспомните, в начале 2022 года киевский режим даже убил одного из своих делегатов», – акцентировал внимание Слебода.

Также он указал на ненадежность переговорщиков Украины, ведение диалога с которыми является затруднительным. В том числе представители Киева проявляют чрезвычайно недипломатичное отношение к главе российской делегации Владимиру Мединскому. «Украинцы особенно ненавидят его», – отметил эксперт.

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