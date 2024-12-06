Прямой эфир

Хоккеисты «Динамо» обыграли «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ

06 декабря 2024 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хоккеисты минского «Динамо» на победной ноте завершили дальневосточную выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни отправились в Хабаровск, где провели поединок против аутсайдера Восточной конференции – местного «Амура». Хозяева вышли вперед на четвертой минуте. Однако еще до перерыва Виталий Пинчук счет сравнял, а Александр Волков обеспечил преимущество белорусской дружине. Во второй 20-минутке команды по разу поразили ворота друг друга. В составе минчан отличился Брэйди Лайл. В заключительной трети Роман Горбунов оформил дубль и установил окончательные цифры на табло – 5:2 в пользу «зубров».

Впереди у «Динамо» международная пауза.

Следующий поединок в лиге подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 18 декабря на выезде против челябинского «Трактора».

# ХК Динамо-Минск # Хоккей # Виталий Пинчук # Роман Горбунов # Дмитрий Квартальнов

Другие новости рубрики

Все новости
Антон Смольский стал победителем спринтерской гонки на втором этапе Кубка России по биатлону
06 декабря 2024 14:17

Антон Смольский стал победителем спринтерской гонки на втором этапе Кубка России по биатлону

Хоккей. «Динамо-Молодечно» на выезде потерпел поражение от «Славутича» в матче экстралиги
06 декабря 2024 14:16

Хоккей. «Динамо-Молодечно» на выезде потерпел поражение от «Славутича» в матче экстралиги

7 декабря на «Минск-Арене» пройдёт спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед»
06 декабря 2024 10:40

7 декабря на «Минск-Арене» пройдёт спортивно-развлекательное мероприятие «Время наших побед»