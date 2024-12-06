Хоккеисты «Динамо» обыграли «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» на победной ноте завершили дальневосточную выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни отправились в Хабаровск, где провели поединок против аутсайдера Восточной конференции – местного «Амура». Хозяева вышли вперед на четвертой минуте. Однако еще до перерыва Виталий Пинчук счет сравнял, а Александр Волков обеспечил преимущество белорусской дружине. Во второй 20-минутке команды по разу поразили ворота друг друга. В составе минчан отличился Брэйди Лайл. В заключительной трети Роман Горбунов оформил дубль и установил окончательные цифры на табло – 5:2 в пользу «зубров».

Впереди у «Динамо» международная пауза.