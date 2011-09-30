30-летний житель Гродненской области заразил подругу ВИЧ-инфекцией

Пять лет колонии усиленного режима получил тридцатилетний мужчина за то, что заразил подругу ВИЧ-инфекцией. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает газета «Гродненская правда».

Игорь и Юля жили в одном из райцентров области и дружили добрый десяток лет. Их регулярные встречи, как правило, имели интимный характер. Для девушки Игорь был единственным половым партнером. Поэтому после очередного медосмотра у гинеколога осенью прошлого года как гром среди ясного неба прозвучал для Юли вердикт: ВИЧ-инфицирована. Шокированная девушка не могла поверить, что заразил ее единственный мужчина, которому она так доверяла.



Игорь о том, что инфицирован вирусом иммунодефицита, узнал от врачей годом ранее. Его под расписку предупредили не только о необходимости соблюдать меры предосторожности при половом контакте, но и об уголовной ответственности. За это время он успел жениться. Причем будущей жене чистосердечно рассказал о своей проблеме. И она не отвергла его. Супруги принимали все необходимые меры предосторожности. Но при этом Игорь встречался и с другими знакомыми и незнакомыми девушками, в том числе и с Юлей. И не считал нужным признаться, что контакт с ним опасен. Не исключено, что еще кто-то из них стал жертвой случайных половых связей…



По заключению судебной медико-вирусологической экспертизы, проведенной в республиканском центре эпидемиологии и вирусологии, Игорь стал источником заражения Юли. Этот аргумент был решающим при вынесении обвинительного приговора.



По решению суда Игорь также выплатил своей подруге тридцать миллионов рублей в качестве возмещения нанесенного ей морального вреда.