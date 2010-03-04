Беларусь может стать первой из стран Восточной Европы, где удастся повернуть вспять эпидемию ВИЧ-инфекции

Об этом заявил региональный директор Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу для стран Европы и Центральной Азии Денис Брун.

Беларусь — один из наиболее успешных регионов по борьбе с ВИЧ, и в ближайшую пятилетку стране предстоит перейти на собственное финансирование программы по борьбе с этой инфекцией.

Денис Брун, региональный директор Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) для стран Европы и Центральной Азии:

В Беларуси предстоит большая работа для Минздрава и органов госуправления, сейчас доля финансирования государством программы по борьбе с ВИЧ составляет около 5%. Переход на 100% финансирования безусловно, является сложным для любого государства. Но в будущем антиретровирусные препараты будут дешеветь, ведь государство может влиять на снижение их стоимости за счет усиления конкуренции среди поставщиков. Такая позиция поможет сохранить охват лечением всех нуждающихся даже в условиях, когда прекратится международная финансовая поддержка. Беларусь вполне способна с справится с таким переходом.